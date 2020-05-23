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В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

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В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

Любимец-старожил попал в столицу ещё в 1946 году и прожил здесь 74 года.

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В Московском зоопарке умер 84-летний аллигатор Сатурн

Сегодня, 14:27

Любимец-старожил попал в столицу ещё в 1946 году и прожил здесь 74 года.

На официальной странице в Instagram столичного зоопарка опубликовали грустную новость о том, что миссисипский аллигатор по кличке Сатурн умер от старости в возрасте 84 лет. Его назвали «целой эпохой» и память о животном будет увековечена в Дарвиновском музее.

«Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации», — таким словами почтили память Сатурна сотрудники московского зоопарка.

В дикой природе аллигаторы живут в среднем 30-50 лет, поэтому смерть Сатурна в 84-летнем возрасте говорит о том, что он прожил счастливую и спокойную жизнь. Хотя первые 10 лет его жизни сложно назвать спокойными. Предположительно Сатурн родился в 1936 году в США, а затем его сразу отправили в Берлинский зоопарк. Там животное прожило до 1943 года. После бомбардировки 23 ноября аллигатор пропал, затем спустя 3 года его нашли британские солдаты и передали в московский зоопарк. С тех пор аллигатор жил здесь. Вместе со всеми россиянами Сатурн пережил победу над нацисткой Германией и встретил её 75-летие.

Сатурн — это часть истории каждого сотрудника и посетителя московского зоопарка. Многие, посещали зоопарк, буду ещё детьми, а теперь прощаются с ним, когда у самих дети или даже внуки.


Ирен Громова

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