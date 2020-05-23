Косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый

Десятки рыб вышли из воды и направились прочь от водоёма по суше.
Эти рыбы относятся к разновидности анабасов. Вид известен способностью обходиться без воды от шести до десяти суток. Помогает им в этом развившийся в ходе эволюции специальный дыхательный орган. А передвигаются они по суше с помощью крепких передних плавников.
Анабасы — живучий, довольно всеядный и активный вид рыб, широко распространённый в Южной Азии и на Филиппинах. Учёные сообщали об отдельных случаях, когда эти рыбки вскарабкивались на деревья.
Но даже этих приспособленных к выживанию рыб не устраивает ухудшающаяся в Китае ситуация с экологией. Так, в этом году стало известно, что в реке Янцзы вымерли уникальные китайские веслоносы, признаки которых искали в течение нескольких лет.