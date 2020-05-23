Косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый

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Косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый

Десятки рыб вышли из воды и направились прочь от водоёма по суше.

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Косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый

Сегодня, 13:21

Десятки рыб вышли из воды и направились прочь от водоёма по суше.

Согласно порталу Newsflare, целый косяк рыб покинул пруд и по суше отправился искать новый. Случилось это в городе Чаочжоу, что в Китае. Местные жители столпились посмотреть на «побег» рыб. Считается, что их не устроило состояние воды покинутого пруда. И после дождя косяк отправился в поисках лучшей жизни.

Эти рыбы относятся к разновидности анабасов. Вид известен способностью обходиться без воды от шести до десяти суток. Помогает им в этом развившийся в ходе эволюции специальный дыхательный орган. А передвигаются они по суше с помощью крепких передних плавников.

Анабасы — живучий, довольно всеядный и активный вид рыб, широко распространённый в Южной Азии и на Филиппинах. Учёные сообщали об отдельных случаях, когда эти рыбки вскарабкивались на деревья.

Но даже этих приспособленных к выживанию рыб не устраивает ухудшающаяся в Китае ситуация с экологией. Так, в этом году стало известно, что в реке Янцзы вымерли уникальные китайские веслоносы, признаки которых искали в течение нескольких лет.


Милорад Васич

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