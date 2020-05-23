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Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец

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Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец

Металл оказался дешевле куркумы, которая обеспечивала специи жёлтый цвет.

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Ученые из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец

Сегодня, 10:51

Металл оказался дешевле куркумы, которая обеспечивала специи жёлтый цвет.

Учёные из Стенфорда обнаружили в карри опасный для здоровья свинец. О наличие нетипичной для приправы добавки стало известно после того, как эксперты заинтересовались превышением допустимого уровня содержания в крови свинца. В основном это были выходцы из Бангладеш и Индии. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 200 человек. Оказалось, что опасный для здоровья свинец поступал в организм вместе в карри.

Исследователи пришли к выводу, что свинец в карри заменял куркуму в своём составе. Этим опасным для здоровья металлом заменяли полезную специю после неурожая в начале 2000-х, потому что хромат свинца даёт не менее яркий жёлтый цвет, чем куркума. Природные катаклизмы закончились и урожаю больше ничего не угрожает, однако хромат свинца обходится дешевле, поэтому предприниматели не спешат возвращаться к классическому составу карри.

Ученые Стенфорда заявляют, что частицы свинца в крови могут быть опасными для здоровья. Они провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, негативно влияют на деятельность мозга и могут быть причиной задержки развития у детей.


Шура Альтшуль

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