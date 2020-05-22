Доктор Мясников озвучил причины низкой смертности от COVID-19 в России

По словам врача, феномен «русского чуда» может иметь сразу несколько причин.

Спикером Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, доктор Александр Мясников в рамках интервью Владимиру Соловьёву дал сразу несколько объяснений, почему в России (и соседних странах СНГ) такая низкая смертность от COVID-19 (всего 1%). Среди главных причин врач озвучил БЦЖ (вакцинация против туберкулёза) и её общий уровень, а также наш микробиом.

Феномен «русского чуда», по мнению Мясникова, объясняется также тем, что в России большее количество стационаров, нежели в странах Запада. А это значит, что мы можем рассредоточить пациентов на большем количестве площадок, тем самым снижая их скопление в одном месте и, как результат, снижая риск распространения коронавируса.

Согласно данным на 21 мая, всего в России зарегистрировано более 317 тысяч заражённых, из которых летальные исходы составляют 3099, что меньше 1%. Стоит также подметить, что клинические проявления болезни у половины заражённых россиян отсутствуют.

Милорад Васич