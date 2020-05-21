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Forbes назвал самых богатых детей российских олигархов

Сегодня, 14:26

Рейтинг возглавил сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов.

Журнал Forbes назвал самых богатых детей российских олигархов из 20 самых состоятельных семей. Всего журналисты выделили 51 наследника внушительных капиталов.

Первую строчку занял сын главы нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Наследник углеводородной империи Юсуф Алекперов претендует на $18 млрд. Второе место разделили двое детей Леонида Михельсона, который является одним из владельцев «Новатека», — каждый из них может претендовать на $10,1 млрд наследства. Иначе говоря, суммарные активы Михельсона затмевают состояние Алекперова.

Замыкает тройку наследников сын главного акционера УГМК Искандера Махмудова, наследство которого оценили в $9 млрд. Что примечательно, ещё в прошлом году состояние Махмудова эксперты Forbes оценивали в $6,6 млрд. Самыми «скромным» участниками списка стали дети Андрея Гурьева — на сына и дочь директора «Фосагро» приходится всего по $2,25 млрд.

Стоит отметить, что в рейтинг не попали наследники участников первой десятки Forbes Владимира Потанина, и Михаила Фридмана. Ранее они заявляли, что не планируют оставлять свои состояния детям. Также некоторые наследники уже занимаются сколачиванием собственных состояний. Так, сын Вагита Алекперова занимается производством энергетических напитков, а компания Джахангира Махмудова разрабатывает цифровые системы для тяжёлой промышленности.


Дмитрий Кошевой

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