Вмешательство поможет пациентам в борьбе с лишним весом.

Российская медицинская карта пополнилась ещё одним место, где можно сделать гастропликацию. Хирурги Кировской области провели первые операции по уменьшению желудка. Успешное вмешательство помогло уже трём пациентам в борьбе с лишним весом.

Одной из обратившихся стала жительница Богородского района, которая страдала от последствий гормонального сбоя. После второй беременности женщина стремительно набирала вес, а попытки вернуть былую форму оказывались безуспешными.

Обращение к эндокринологу тоже не помогло — физкультура, и медикаментозное лечение лишь на время снижали вес. Так, масса тела женщины достигала 123 кг при росте в 164 см. Это привело к повышенным нагрузкам на опорно-двигательный аппарат, что грозило инвалидностью молодой женщине. После этого было решено пойти на радикальные меры — будущая пациентка обратилась в отделение хирургии больницы №?7.

По словам заведующего хирургическим отделением Сергея Ершкова, в больнице проводится два типа операций по уменьшению желудка. В первом случае стенка желудка заворачивается, что делает вмешательство обратимым при противопоказаниях. Более радикальным методом считается продольная резекция желудка, но она даёт шанс снизить массу тела на 55-65%.

Стоит отметить, что для подобной операции недостаточно одного желания пациента — решение принимает врачебный консилиум, который исходит из сопутствующих заболевания, и индекса массы тела.

Дмитрий Кошевой