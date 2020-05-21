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В Белгороде у 10 врачей диагностировали COVID-19

Сегодня, 09:02

8 медработников находятся на карантине в хирургическом отделении.

За последнюю неделю статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Белгородской области возросла. При этом, всё чаще жертвами болезни становятся медработники. Так, в Белгороде у 10 врачей диагностировали COVID-19.

Речь идёт о Валуйской ЦРБ, в которой только недавно сняли карантин с инфекционного отделения. Теперь «под прицелом» болезни хирургическое отделение, где заболели уже 10 сотрудников. У большинства болезнь протекает в лёгкой форме, и они долечиваются дома, а двоих пришлось доставить в областную инфекционную больницу.

Наряду с врачами, в хирургическом отделении долечиваются 15 пациентов, которые находятся на карантине. При этом они по-прежнему получают профильную помощь. Поэтому новых больных доставляют в больницы других районов, или в областную клиническую больницу — в сложных случаях.

В области, к сожалению, тоже появились заболевшие врачи. COVID-19 обнаружили у врача паллиативного отделения, которое закрыли на карантин. Кроме того, 8 человек из персонала отделения закрыли на двухнедельный карантин. Это происходит на фоне постепенного снижения ежесуточного прироста подтверждённых случаев болезни. Так, ещё 17 мая болезнь подтвердили у 73 человек, а 20 числа COVID-19 подтвердился только у 67 пациентов.


Дмитрий Кошевой

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