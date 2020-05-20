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В Ленобласти хотят разрешить водителям выбирать себе штрафы

Сегодня, 11:45

С подобной инициативой выступил депутат заксобрания области.

Владимир Петров, являющийся депутатом законодательного собрания Ленинградской области, выступил с необычным предложением к руководству ГИБДД. По его мнению, водители могли бы сами выбирать себе меру наказания.

В Ленобласти хотят разрешить водителям выбирать себе штрафы. Как пояснил депутат, инспекторы чаще назначают максимальное наказание, предусмотренное за нарушение. Например, если нарушение влечёт за собой лишение прав или денежное взыскание, инспекторы чаще инициируют изъятие документов водителя.

Депутат убеждён, что можно будет простимулировать водителей к своевременной оплате штрафов, и снизить социальное напряжение в обществе, изменив практику наказаний. Письмо с депутатской инициативой было отправлено главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Автор инициативы подчёркивает, что его проект направлен на дисциплинированных водителей, которые не имеют долгов по штрафам, или совершили правонарушение впервые.

Напомним, 13 марта Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, позволяющий до конца текущего года приобрести полис ОСАГО без прохождения техосмотра.


Дмитрий Кошевой

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