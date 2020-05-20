2,5 тысячи врачей Петербурга зараженны коронавирусом

Почти 11 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом с момента начала эпидемии.
Как известно, всем заразившимся COVID-19 медикам властями Петербурга обещана компенсация. Её порядок выплаты утвердил комитет по здравоохранению Петербурга ещё 27 апреля. Опираясь на постановление в документе, признанный пострадавшим от COVID-19 медработник получит выплату 300 тысяч рублей за сам факт заражения, Если же результатом заражения стала инвалидность 500 тысяч.
По мнению заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии в Мариинской больнице Александра Руссина, Санкт-Петербург ещё не достиг того самого состояния плато заболеваемости коронавирусом.