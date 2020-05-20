2,5 тысячи врачей Петербурга зараженны коронавирусом

Почти 11 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом с момента начала эпидемии.

Из них заболевшими признаны более 2,5 тысяч медиков. Об этом рассказал в рамках программы «Губернаторский эфир» губернатор Петербурга Александр Беглов. Всего с 1 марта известно о 10 887 заболевших. И 2,5 тысячи из них, по словам губернатора, являются медиками. Выздоровевших 2209 человек. Также почти у 14 тысяч была диагностирована внебольничная пневмония, но более половины из них выздоровели (7250).

Как известно, всем заразившимся COVID-19 медикам властями Петербурга обещана компенсация. Её порядок выплаты утвердил комитет по здравоохранению Петербурга ещё 27 апреля. Опираясь на постановление в документе, признанный пострадавшим от COVID-19 медработник получит выплату 300 тысяч рублей за сам факт заражения, Если же результатом заражения стала инвалидность 500 тысяч.

По мнению заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии в Мариинской больнице Александра Руссина, Санкт-Петербург ещё не достиг того самого состояния плато заболеваемости коронавирусом.

Милорад Васич