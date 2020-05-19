Вспышка COVID-19 установлена в прокуратуре Саратовской области

Заражённые сотрудники лечатся дома, круг их контактов устанавливается.
Несколько работников надзорного ведомства получили положительные результаты лабораторных исследование на заражение коронавирусом. Болезнь проходит в легкой форме. На сегодняшний день они лечатся амбулаторно, но под контролем врачей.
В прокуратуре Саратовской области предприняты меры, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. В здании ведомственного аппарата дезинфицируют помещения. Лица, которые контактировали с больными на COVID-19 сотрудниками прокуратуры, прибывают на самоизоляции и не нарушают условий карантина.
О каком количестве подтверждённых случаев конкретно в ведомстве не сообщается.
Вспышка COVID-19 в прокуратуре Саратовской области установлена вовремя, поэтому приняты соответствующие меры, чтобы не допустить распространения болезни дальше. На работу надзорного ведомства ситуация не повлияет.