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Вспышка COVID-19 установлена в прокуратуре Саратовской области

Сегодня, 16:18

Заражённые сотрудники лечатся дома, круг их контактов устанавливается.

Несколько работников надзорного ведомства получили положительные результаты лабораторных исследование на заражение коронавирусом. Болезнь проходит в легкой форме. На сегодняшний день они лечатся амбулаторно, но под контролем врачей.

В прокуратуре Саратовской области предприняты меры, чтобы избежать дальнейшего распространения болезни. В здании ведомственного аппарата дезинфицируют помещения. Лица, которые контактировали с больными на COVID-19 сотрудниками прокуратуры, прибывают на самоизоляции и не нарушают условий карантина.

«Прокуратура Саратовской области контролирует ситуацию, связанную с выявленным заболеванием у работников прокуратуры», — сообщается на официальном сайте Саратовского надзорного ведомства.

О каком количестве подтверждённых случаев конкретно в ведомстве не сообщается.

Вспышка COVID-19 в прокуратуре Саратовской области установлена вовремя, поэтому приняты соответствующие меры, чтобы не допустить распространения болезни дальше. На работу надзорного ведомства ситуация не повлияет.


Ирен Громова

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