Врачи сомневаются в эффективности лекарства Дональда Трампа от COVID-19

Президент США считает, что таблетки от малярии способны бороться с коронавирусом.

Во время последнего собрания в Белом доме Дональд Трамп рассказал о том, что уже в течение 10 дней принимает гидроксихлорохин и ежедневно проверяется на симптомы COVID-19. Президент говорит, что за это время симптомов обнаружено не было, а посему он уверен, что данное лекарство от малярии способно бороться и с коронавирусом.

Однако, врачи не разделяют оптимистичный настрой президента Трампа, наоборот говоря о вызываемых лекарством осложнениях. Так, китайские эксперты из больницы «Жуйцзинь» указывают на то, что препарат почти не влияет на пациентов с лёгкой или умеренной формой заболевания, а вместо излечения может вызвать диарею.

Данный вывод китайские врачи сделали на основе исследования двух групп заражённых COVID-19, одна из которых принимала гидроксихлорохин. По словам врачей, разница в скорости выздоровления составляет лишь 3% в пользу гидроксихлорохина. Но вместе с тем, помимо диареи, у проходивших лечение вместе с этими таблетками пациентов прочие осложнения участились на 30%, по сравнению со второй группой, которая препарат не принимала (8,8%).

Во всём мире люди используют гидроксихлорохин для лечения малярии, а также волчанки и ревматоидного артрита. Но китайские врачи подчёркивают, что научно эффективность гидроксихлорохина против коронасируса до сих пор не подтверждена.

Милорад Васич