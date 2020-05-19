Временное послабление карантинных мер привело к росту инфицированных.

В России число заражённых приблизилось к значению в 300 тысяч, в Китае новая вспышка отравила в карантин более 100 миллионов человек, США остаются лидерами по числу инфицированных. Самое актуальное о коронавирусе по состоянию на 19 мая.

В России

Количество инфицированных коронавирусом россиян выросло до 290 тысяч. По данным оперативных штабов по борьбе с коронавирусом, подтверждённых случаев за последние сутки 8926. Всего в России COVID-19 унёс жизни 2722 человек. Выздоровели с начала пандемии почти 70 тысяч человек. 91 пациент скончался за сутки.





Послабление карантина с 12 мая в большей части регионов привело к активизации работы предприятий малого и среднего бизнеса. За последние 7 дней оборот торговых точек составил 60% от доэпидемического уровня в начале марта. На фоне столичного региона, где за неделю оборот объектов торговля достиг лишь уровня в 30%, цифры выглядят более чем впечатляюще.

В мире

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на ухудшение ситуации в мире. Актуальные цифры по стоянию на 19 мая о коронавирусе: количество подтверждённых случаев заражения приблизилось к отметке в 5 миллионов человек, 312 тысяч скончались. Эта информация полностью соответствует актуальным данным Университета Джонса Хопкинса.





Лидером по количеству подтверждённых случаев инфицирования остаются Соединенные Штаты. Число заражённых COVID-19 превысило значение в 1,5 миллионов человек. Россия занимает второе место — почти 300 тысяч, Бразилия — 260 тысяч. Однако последние данные о новой вспышке в Китае может изменить статистику. По данным Bloomberg в карантине оказались более 100 миллионов человек.

Шура Альтшуль