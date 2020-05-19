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Фурнитура для окон и мебели от ТБМ-Маркет

Сегодня, 14:17

Что делать, если ваша мебель потеряла былую красоту, а покупать новую не хочется или нет средств на нее? Все просто, с помощью фурнитуры и комплектующих, вы сможете вдохнуть в нее вторую жизнь. И это касается не только мебели, но и окон, дверей и т.д.

Конечно, существует огромное количество компаний, которые помогут вам в этом и выбрать одну лучшую порой бывает сложно. В России «ТБМ-Маркет» является одной из лучших компаний, которые поставляют комплектующие и фурнитуры для мебели, окон и т.д. Компания сотрудничает с лучшими зарубежными и отечественными производителями, что гарантирует высокое качество товара. Фурнитура для окон

представлена в каталоге интернет магазина «ТБМ-Маркет» в Омске. Здесь вас ждет широчайший ассортимент данного вида товаров разных типов и моделей, и разной ценовой категории. Если вы ничего в этом не смыслите – не беда. Ведь консультанты магазина с радостью помогут вам выбрать подходящий товар по средней стоимости. Стоимость товара зависит от многих факторов. Одни из главных – это производитель, тип материла и технология изготовления. Чем новее и лучше технология, тем дольше прослужит вам товар, не теряя своего «товарного вида».

Помимо фурнитуры для окон, на сайте вас ждет фурнитура для мебели, которая поможете освежить кухню, ванную комнату или гостевую. Вы можете заказать столешницы и комплектующие по хорошей цене. Благодаря многолетней работе только с лучшими производителями ТБМ-Маркет имеет отличное соотношение цены и качества. Но, не смотря, на это здесь представлены товары и группы элит-класс и эконом. Чтобы ваш поиск не занимал много времени на сайте представлены категории комплектующих для дверей и окон, для мебели, покрытие для пола и мебели, а также фильтры по стоимости, производителю и т.д.

ТБМ-Маркет является передовой компанией России, которая не только продает товары, но и осуществляет установку их. Эта услуга доступна только в тех, городах, в которых есть магазины «ТБМ-Маркет», то есть во всех крупных городах России. А если вы живете в маленьком городе, не беда, ведь на сайте представлены видео-уроки по установке и ремонту того или иного товара. Так что смело заказывайте фурнитуры и комплектующие для мебели, тем более, сейчас на сайте компании действует 10 % скидка на все виды товаров, это сделает ваши покупки еще приятнее. Доставка осуществляет разными транспортными службами в течение 10 рабочих дней.


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