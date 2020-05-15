Похороны в мегаполисе: как быстро решить щекотливый вопрос

В тех условиях, в которых оказался весь мир, приходится думать о смерти чаще, чем обычно. Человечество не было готово к такому событию. Похороны стали проводиться чаще. Смертность растет из-за пандемии, а значит проводятся меры, чтобы расширить границы кладбища. Все слышали, как тяжело приходится США и Италии. Там пришлось создавать братские могилы, где почивают жертвы вируса. На этом фоне любые вопросы с погребением кажутся актуальными.

Кстати, не знаете еще, что такое крематорий, прочитайте об этом в специальной статье тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F. В христианстве принято просто хоронить людей в гробу, а тело предавать земле. Ничего о сожжении не говорится в Библии. Из-за этого многие религиозные личности торопятся запретить мероприятие.

Почему кремация лучше

Очень жаль, что не все так хорошо посвящены в вопрос похорон. Зная о том, что сожжение более гуманно и экономически выгодно, стоит поменять мнение о действии.

Если рассуждать, что человеческое тело разлагается несколько десятилетий, то только подумайте, как долго приходится ждать, чтобы на этом месте снова разместить останки. Если использовать кремацию, то прах не наносит никакого вреда почве, окружающей среде. Прах становится одним целым с природой, не нарушая баланс. Кроме того, не надо большой территории, чтобы поместить урну. По нашим законам захоронение допустимо в могилу родственника, поставить на хранение в колумбарии, разместить дома или специальной аллее. Места, где собран прах усопших, выглядят более ухоженными и красивыми.

Вернемся к финансовому вопросу. Компания озвучила стоимость кремации в Новосибирске. Она составила от 23 до 47 тыс. рублей. Если брать средний ценник обычных похорон, то он составит около 30 000. Согласитесь, что не у каждого человека сейчас есть отложенная сумма на трагические события. Прах удобен тем, что его разрешено оставлять у себя, а процедуру захоронения проводить позже. Это дает время на сбор необходимой суммы.

Похоронить близкого быстро

Чтобы быстро решить проблему, лучше пользоваться услугами погребального бюро. Не думайте, что сами вы сильно сэкономите. Это когда-то считалось, что агентство слишком много берет денег за свою работу. Сейчас сумма не такая серьезная, зато избавляет от бумажной волокиты. Особенно удобно, что похоронить допустимо “в долг”. Это значит, что агентство сотрудничает с банком, который дает рассрочку или кредит на нужную сумму. Помощь в тяжелую минуту сама приходит к вам, зачем отказываться?

Если вы впервые сталкиваетесь с трагическим событием, то специалисты подскажут, как проще все сделать. Они помогут забрать тело из морга, решат вопрос с документами. Смогут договориться с руководством кладбища, чтобы найти место. Если выбирается кремация, то речь идет о доставки в крематорий тела и родственников, предоставление там нужного перечня документов. Простой человек потратит несколько дней, чтобы справиться с требованиями, а специалист решит все за несколько часов.

Скорбящие могут рассчитывать, что в тяжелые дни, их особо не будут тревожить, зато мероприятие организуется на высшем уровне.

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Наталья Сергеенко