Какие телевизоры покупают в 2020 году?

Во время карантина, когда прогулки отменяются и приходиться большую часть свободного времени проводить дома, одним из немногих доступных развлечений остается телевизор. Вполне ожидаемо, что интерес к этой технике растет, и формируется спрос на новинки.

Диагональ и разрешение экрана

Диагональ - одна из первоочередных характеристик, на которые обращают внимание при покупке телевизоров. Для спальни или гостиной выбирают как минимум 55-дюймовую диагональ, меньше - только если техника будет стоять на кухне. Востребованными остаются экраны с диагональю более 60 дюймов.

Современные TV редко имеют разрешение ниже 4K, тогда как самой новой технологией является 8K. Специалисты отмечают качество 8K, но резюмируют, что время этой технологии еще не пришло - поэтому покупая сейчас экран с таким разрешением, вы сможете одним из первых насладиться его преимуществами. А преимущества говорят сами за себя: для сравнения, 8K в 16 раз превышает качество изображения Full HD, которое еще недавно было эталоном! Картинка, которую вы увидите на экране, будет состоять из более чем 33 миллионов пикселей!

Революционные новинки

В прошлом году презентовали первый в мире телевизор LG со складным экраном. Такой дисплей складывается “гармошкой” до компактных размеров - переносную новинку всегда можно будет взять с собой. Сложно сказать, быстро ли она завоюет популярность, но бурные обсуждения у компании LG вызвать получилось. И буквально на днях компания пошла еще далее - получила патент на сворачивающийся в рулон телевизор. Пока что устройство носит неофициальное название Rollable display. Оно может поступить в продажу уже к концу 2020 года, но и стоимость ожидается не маленькой - от 60 000 долларов.

Кстати, осенью 2019 года компания LG впервые вмонтировала в витрину магазина полностью прозрачные экраны. Демонстрация проходила в Лондоне и привлекла немало внимания. Однако себестоимость таких устройств пока что слишком высока, поэтому массовой продажи еще стоит подождать.

Выбрать подходящий вам телевизор LG можно по ссылке.

Дисплеи LED и OLED

До недавнего времени LED-дисплеи оставались верхом совершенства, но производители техники презентовали новую разработку OLED, которая стремительно набирает популярность. Для создания технологии OLED применили органические светодиоды, что на практике позволило представить миру экраны толщиной от 4 мм! В этом тоже пальму первенства удерживает компания LG с моделью 4-милиметрового телевизора LG OLED65W7V. Среди из преимуществ новинки OLED - возможность воссоздать на экране глубокий черный цвет, стабильное изображение при самых разных углах обзора, минимальный вес - та же модель от LG весит всего 7,62 кг.

Дополнительные технические характеристики

Стабильно популярной остается функция Smart TV, которая позволяет подключать телевизор к интернету, просматривать фильмы и видео онлайн. Что касается операционной системы, то большинство устройств работают на Андроиде.

В комплектации любой новой модели телевизоров есть несколько видов портов. Особенно отдают предпочтение моделям с современными портами любители игр - совсем скоро ожидается выход новых игровых консолей PlayStation 5 и Xbox One X.

В 2020 году покупатели телевизоров тяготеют к новинкам, и производители техники охотно поощряют эти желания, представляя все больше инноваций. Ожидать следующую технологию будущего или купить поражающую новинку и наслаждаться суперкачественной картинкой уже сейчас - выбор за вами.

Наталья Сергеенко