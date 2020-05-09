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Только здесь музыка бесплатно

Сб 9 мая 2020, 09:36:45

Скрасить одиночество и выходные можете несколько вещей, и одна из них – это музыка. Ведь многие знают, что залог хорошего дня и настроения – хорошая музыка. Но вот не задача, найти бесплатный хороший музыкальный сайт с каждым днем сложнее и сложнее.

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, которая сможет вас удивить и порадовать. Это сайт имеет простой интерфейс, который выполнен в светлых тонах. Что касается наполнения сайта категориями, оно довольно скудно, что упрощает работу с ним.

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Подробнее, хочется рассказать «Наших чартах», здесь представлены самые лучшие композиции по версии сайта, по сути, это их рейтинг. А в категории «Сегодня на пике» приставлены самые прослушиваемые композиции пользователями сайта сегодня. Не смотря, на это на сайте есть и новинки песен, которые ежедневно обновляться. В этой категории вас ждут самые свежие хиты всего мира. В категории «Популярные» вы сможете прослушать самые популярные треки портала за все время его существования, в «ТОП-10» - лучшие 10 композиций за эту неделю. Да, на сайте нет разделения на жанры, но это даже хорошо. Ведь благодаря своей малозадачности сайт отлично работает и с низким соединением Интернета, и с мобильным Интернетом. Также сайт не перегружен графическими изображениями и видео-элементами, что позитивно влияет на его работу с низкой скоростью соединения. Владельцев смартфонов обрадуете наличие мобильной версии, ведь с ней сайтом удобнее пользоваться.

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