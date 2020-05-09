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Рифма к слову

Сб 9 мая 2020, 09:35:07

На карантине многие не знают, чем себя занять и начинают пробовать себя в творчестве. Кто-то рисует, кто-то пишет стихи, а кто-то просто играет в интеллектуальные игры.

И если вы играете в игру, где нужно составлять из букв слова или из слов новые слова, то портал MakeWord.ru поможет вам. Составить слова из букв очень просто – достаточно ввести набор букв или слов в поисковую строку. Система сайта автоматически составляет слова и сортирует их по алфавиту. Благодаря этому сайту, ваши игры в составления слов станут намного интереснее. Суть игры состоит в том, что каждому игроку выдается определённый набор букв или слов, из которого он должен составить новые. Игрок, который составил больше всего слов и быстрее всех выигрывает. Правила довольно просты, а игра при этом очень увлекательна. На этом портале вы сможете играть в слова онлайн, в двух режимах: одиночная игра и несколько игроков.

Еще одним увлекательным занятием для многих станет подбор рифмы к слову. С помощью этого ресурса просто подобрать рифму и написать стих на любую тему. Так занятие поэзией не будет намного приятнее, увлекательнее и с потрясающим эффектором. Пользуясь этим порталом, вы поймёте, что не обязательно иметь литературный.

Ведь вы за считанные минуты сможете написать красиво звучащий текст:

- поздравление на День рождения, свадьбу и другое торжественное событие.

– интимное признание в любви,

- песню,

- ремикс или переделку популярного хита,

- школьное сочинение,

- речь на корпоративную вечеринку или торжественное событие,

- сценарии детских утренников в школу и садик,

- эпиграммы, памфлеты и басни.

Этот сайт поможет вам раскрыть ваш творческий потенциал. И не нужно стыдиться того, что вам не под силу подобрать рифму, ведь этот сайт посещают даже профессиональные поэты. Для написания короткого стишка вам не нужны особые знания и навыки, только хорошее созвучие слов и только. Если же захотите стать профессионалом вам не понадобиться вагон знаний, а лишь три основных схемы написания слов. Не много подтянув теорию вы сможете стать начинающим, а в скорее и профессиональным поэтом. При написании стихов не забывайте, что слушателем важна не только милозвучность слов, но и их смысл. Вы можете подбирать рифмы к аббревиатурам и выдуманным словам даже на иностранном языке. Этот портал поможет вам удивить близких и родных, а также подарит интересно занятие на долгое время.


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