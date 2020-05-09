Рифма к слову

На карантине многие не знают, чем себя занять и начинают пробовать себя в творчестве. Кто-то рисует, кто-то пишет стихи, а кто-то просто играет в интеллектуальные игры.

И если вы играете в игру, где нужно составлять из букв слова или из слов новые слова, то портал MakeWord.ru поможет вам. Составить слова из букв очень просто – достаточно ввести набор букв или слов в поисковую строку. Система сайта автоматически составляет слова и сортирует их по алфавиту. Благодаря этому сайту, ваши игры в составления слов станут намного интереснее. Суть игры состоит в том, что каждому игроку выдается определённый набор букв или слов, из которого он должен составить новые. Игрок, который составил больше всего слов и быстрее всех выигрывает. Правила довольно просты, а игра при этом очень увлекательна. На этом портале вы сможете играть в слова онлайн, в двух режимах: одиночная игра и несколько игроков.

Еще одним увлекательным занятием для многих станет подбор рифмы к слову. С помощью этого ресурса просто подобрать рифму и написать стих на любую тему. Так занятие поэзией не будет намного приятнее, увлекательнее и с потрясающим эффектором. Пользуясь этим порталом, вы поймёте, что не обязательно иметь литературный.

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