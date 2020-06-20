Ученый определил, что для колонизации Марса достаточно 110 человек

Это минимальное число поселенцев, необходимое для осуществления всех необходимых видов деятельности.

Человечество все еще мечтает о заселении и колонизации соседних планет, а одной из самой подходящих из них является Марс. В сравнении с другой «соседкой» Земли Венерой на Красной планете относительно приятный для человека климат, а световой день составляет 24 земных часа и 39 минут. Однако сколько в действительности нужно людей для того, чтобы заселить Марс? Ученый Жан-Марк Салотти из французского Университета Бордо составил математическую модель, которая дает ответ на этот вопрос. Салотти определил, что для колонизации Марса достаточно 110 человек.

Стоит уточнить, что это минимальное число переселенцев, при котором могут выполняться все самые необходимые виды человеческой деятельности на планете. 110 человек смогут прожить на Марсе максимальное доступное количество времени. Салотти создавал свою математическую модель с учетом того, что один объект на колонизируемой планете будет строиться совместно несколькими переселенцами. Если расчеты окажутся верными, то в дальнейшем специалистам остается только выбрать наилучшую стратегию выживания на Марсе.

Карташов Тимур