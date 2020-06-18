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«Гормон любви» окситоцин вызвал агрессию у мышей

Чт 18 июня 2020, 20:03:50

После периода идиллии и спокойствия, грызуны начинали ожесточенно делить пищу и территорию.

 Группы ученых из Института Вейцмана и Института психиатрии Общества Макса Планка провели опыты над лабораторными мышами, чтобы узнать, как окситоцин влияет на их поведение. Ранее специалисты исследовали «гормон любви» и определили, что он может снижать агрессию и способствует выздоровлению от разных заболеваний. Новое исследование дополняет эти данные и расширяет знания об особенностях действия окситоцина, ведь оказывается, что «гормон любви» вызывал агрессию у мышей.

Подопытным мышам изначально создали раздражающие их нервную систему условия - поместили клетки, над которыми периодически включали и выключали свет. Когда грызуны стали раздражительными, им ввели дозу окситоцина. Действительно, вначале животные стали более спокойными, но как только мышей переместили из лабораторных условий в естественные, ситуация изменилась. Грызуны начинали ожесточенно делить пищу и территорию, активно конкурировали друг с другом.

Эксперты пришли к выводу, что использовать лечение «гормоном любви» не стоит до тех, пока не будет изучена вся специфика его действия на мозг. Также нельзя исключать, что на каждого окситоцин может иметь различное влияние в зависимости от склада характера, привычек и наклонностей.


Карташов Тимур

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