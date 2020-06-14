За исчезающими пандами будут следить дроны и GPS

За год учёные хотят установить причины вымирания красных панд.

Группа исследователей при поддержке группы Red Panda Network инициировали масштабный проект по наблюдению за млекопитающими. За исчезающими красными пандами будут следить дроны и GPS — учёные хотят понять причину их вымирания.

Красные панды обитают на юго-западе Китая, и в Гималаях. По оценкам природоохранных организаций, их популяция не превышает нескольких тысяч особей. Авторы проекта хотят понаблюдать за пандами в естественных условиях, чтобы выяснить главные риски для млекопитающих.

Десять животных, обитающих у горы Канченджанга, стали носителем ошейников с GPS-метками. Этим способом исследователи планируют отследить перемещения панд. Кроме того, в зоне обитания ещё шести панд были установлены фотоловушки.

Напомним, красных панд (Ailurus fulgens) долгое время относили к енотам, но позже выяснилось, что они входят в семейство медведей. В 2016 году исследователи установили, что красные панды обладают сильными отличиями от ближайших видов, что негативно влияет на их выживаемость.

Главной причиной исчезновения красных панд считается вырубка лесов, которые служат укрытием для животных. Кроме того, в ареале их обитания снижаются запасы бамбука, которым питается этот вид панд. Представитель природоохранного ведомства Непала Ман Бахадур Кхадка считает, что новые технологии помогут выяснить истинные причины вымирания панд.

Дмитрий Кошевой