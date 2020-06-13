Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте

Личные качества и даже возраст установить удалость, а объективную причину - нет.

Коллектив исследователей из Германии и Швейцарии под началом Тео Топпе из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка обнародовал результаты действительно важного исследования. Ученые наконец-то определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте, когда пандемия набирала обороты. Казалось бы, в этом не было смысла, ведь ни жизнь, ни здоровье бумага спасти не смогла бы, но специалисты смогли хотя смогли приблизиться к ответу на вопрос: «Зачем?».

Ученые протестировали почти 1000 человек из США, Канады и Европы, которые ответили на ряд вопросов о скупке туалетной бумаги. По результатам их ответов, стало ясно, что неконтролируемой покупкой накануне пандемии занимались люди с повышенной эмоциональностью. В частности, людьми руководил страх, но не здравый смысл. Кроме того, много бумаги покупали люди аккуратные и организованные, которые, впрочем, скупляли и продукты питания. Жители США и Канады оказались более активными покупателями бумаги, чем европейцы. Вместе с этим пожилые люди во всех странах тоже были склоны к покупкам излишков туалетной бумаги.

Карташов Тимур