Ученые определили основной рацион динозавра, жившего 110 миллионов лет назад

Нодозавр был обнаружен при поиске полезных ископаемых 9 лет назад.
Кадр с YouTube канала «Kharon Chakk»
Ученые из канадского университета Саскачевана исследовали содержимое желудка и определили основной рацион динозавра, жившего 110 миллионов лет назад. Благодаря прекрасно сохранившимся останкам древнего обитателя планеты, специалисты смогли пристально изучить его желудок даже на клеточном уровне.
Опыт проводился на нодозавре, который был обнаружен учеными еще в 2011-м году в ходе добычи полезных ископаемых неподалеку от форта МакМюррей в Альберте, Канада. Экспонат выставили в Королевском музее палеонтологии в 2017 году. Вес динозавра при жизни достигал, по меньшей мере, тонны.
Геолог из университета Саскачевана Джим Бейсингер уверяет, что поиск динозавра с цельным содержимым желудка – задача довольно затруднительная. Нодозавр являлся травоядным животным. Его последний прием пищи включал в себя листья папоротника, немного стеблей и веток.
Коллеги Бейсингера установили, что данный вид пресмыкающихся был весьма притязательным в области кулинарных предпочтений. Например, он употреблял в пищу лишь определенный папоротник leptosporangiate, а листья хвойных деревьев и саговника спросом у животного не пользовались. Ученые выяснили, что их отсутствие в рационе связано с лесными пожарами. Древесный уголь, найденный в желудке динозавра, лишь подтвердил догадку исследователей.
Нодозавр обитал в Меловом периоде около 100-97 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки.