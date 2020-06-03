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Ученые определили основной рацион динозавра, жившего 110 миллионов лет назад

Сегодня, 12:00

Нодозавр был обнаружен при поиске полезных ископаемых 9 лет назад.

Кадр с YouTube канала «Kharon Chakk»

Ученые из канадского университета Саскачевана исследовали содержимое желудка и определили основной рацион динозавра, жившего 110 миллионов лет назад. Благодаря прекрасно сохранившимся останкам древнего обитателя планеты, специалисты смогли пристально изучить его желудок даже на клеточном уровне.

«Фрагменты листьев и другие окаменелости растений были сохранены вплоть до клеток», - заявил биолог Дэвид Гринвуд в беседе с CNN.

Опыт проводился на нодозавре, который был обнаружен учеными еще в 2011-м году в ходе добычи полезных ископаемых неподалеку от форта МакМюррей в Альберте, Канада. Экспонат выставили в Королевском музее палеонтологии в 2017 году. Вес динозавра при жизни достигал, по меньшей мере, тонны.

Геолог из университета Саскачевана Джим Бейсингер уверяет, что поиск динозавра с цельным содержимым желудка – задача довольно затруднительная. Нодозавр являлся травоядным животным. Его последний прием пищи включал в себя листья папоротника, немного стеблей и веток.

Коллеги Бейсингера установили, что данный вид пресмыкающихся был весьма притязательным в области кулинарных предпочтений. Например, он употреблял в пищу лишь определенный папоротник leptosporangiate, а листья хвойных деревьев и саговника спросом у животного не пользовались. Ученые выяснили, что их отсутствие в рационе связано с лесными пожарами. Древесный уголь, найденный в желудке динозавра, лишь подтвердил догадку исследователей.

Нодозавр обитал в Меловом периоде около 100-97 миллионов лет назад на территории современной Северной Америки.


Виталий Морозов

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