В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы

От редактора

В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы

 Механизм, созданный с использованием латексных «пузырей», может также бережно поднимать печенье,…

Анализ ДНК 3500-летней «дамы в колодце» раскрыл тайну происхождения женщины

Мнение

Анализ ДНК 3500-летней «дамы в колодце» раскрыл тайну происхождения женщины

 Человеческие останки с признаками насильственной смерти обнаружили в Турции во время раскопок.

О причинах побед Чингисхана рассказали кольца на деревьях

Мнение

О причинах побед Чингисхана рассказали кольца на деревьях

 В период 1211-1225 годов сильные осадки способствовали тому, что Монгольская империя осуществила…

Сюжеты:

В МФТИ открыли новый способ лечения рака желудка В MIT создали «мягких» роботов, способных собирать чипсы Физики знают, как создать вещество из света Отсутствие реальных запасов нефти провоцирует ежегодный рост цен на автомобильное топливо СМИ: Государственные пособия в размере МРОТ вогнали бизнесмена, пожелавшего остаться анонимным, в долги Медики назвали самые вредные сыры при гипертонии Ученые объяснили, при каком условии собака спасет своего хозяина Ученые Бурятии и Приморья создали экологичный токопроводящий бетон Зоозащитники предупредили, чем опасно для кошек расставание с хозяином Археологи нашли на дне Нила мифический город фараонов В США создана электронная кожа, работающая на человеческом поте Финансовый кризис в США «вылился» в торговые санкции против китайских компаний
Главная страница | Наука | О причинах побед Чингисхана рассказали кольца на деревьях

О причинах побед Чингисхана рассказали кольца на деревьях

Сегодня, 19:54

В период 1211-1225 годов сильные осадки способствовали тому, что Монгольская империя осуществила успешные завоевания.

 Деревья - свидетели многих исторических событий, а поведать миру о них они могут через собственные кольца. Исследователь Валери Трует, после изучения ряда образцов древесины периода 1211-1225 годов, смогла сделать интересные выводы насчет Монгольской империи. По ее мнению, о причинах побед Чингисхана ей рассказали кольца на деревьях того временного отрезка, ведь на них отразился особенно дождливый период накануне походов завоевателя. Интенсивные дожди продолжались около четырех лет, и могли привести к повышенному озеленению полей травой – она-то и стала пищей для многочисленных лошадей монгольской армии.

Эта теория вполне имеет право на существование, ведь, по историческим свидетельствам, именно коннице армия Чингисхана во многом обязана своими победами. Всадники монгольской армии, отлично владеющие саблями, становились неуязвимыми благодаря быстроте собственных лошадей.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Ученые объяснили, почему до 75% миллениалов одиноки
Ученые объяснили, почему до 75% миллениалов одиноки

 Люди, рожденные в период 1980-2003 годов, нередко до 40 лет не могут начать полноценные отношения, и исследователи знают причины.

Загадка мигрирующих «ледниковых мышей» раскрыта
Загадка мигрирующих «ледниковых мышей» раскрыта

 Зеленые комочки из мха и грязи перемещаются по ледникам не произвольно – в них кое-кто живет.

Московская Большая кольцевая линия в 2022 расширится на 2 станции
Московская Большая кольцевая линия в 2022 расширится на 2 станции

В Нагатинском Затоне строятся «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон».

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости