О причинах побед Чингисхана рассказали кольца на деревьях

В период 1211-1225 годов сильные осадки способствовали тому, что Монгольская империя осуществила успешные завоевания.

Деревья - свидетели многих исторических событий, а поведать миру о них они могут через собственные кольца. Исследователь Валери Трует, после изучения ряда образцов древесины периода 1211-1225 годов, смогла сделать интересные выводы насчет Монгольской империи. По ее мнению, о причинах побед Чингисхана ей рассказали кольца на деревьях того временного отрезка, ведь на них отразился особенно дождливый период накануне походов завоевателя. Интенсивные дожди продолжались около четырех лет, и могли привести к повышенному озеленению полей травой – она-то и стала пищей для многочисленных лошадей монгольской армии.

Эта теория вполне имеет право на существование, ведь, по историческим свидетельствам, именно коннице армия Чингисхана во многом обязана своими победами. Всадники монгольской армии, отлично владеющие саблями, становились неуязвимыми благодаря быстроте собственных лошадей.

Карташов Тимур