Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет института аналитической химии РАН Евгений Слюта в свою очередь рассказал о способах, позволяющих более точно установить причину рождения спутника.

Российские ученые предполагают, что Луна появилась вовсе не по причине столкновения планеты с небесным телом. Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении спутника. Исполнительный директор корпорации по науке Александр Блошенко озвучил свежую версию, согласно которой Луна возникла одновременно с Землей в качестве двойной системы после фрагментации облака пылевых частиц.

Блошенко напомнил, что последняя гипотеза выдвигала идею о появлении естественного спутника в ходе столкновения с загадочным небесным объектом, размеры которого, по некоторым оценкам, достигали площади Марса. После столь масштабной космической встряски фрагменты небесной тела были выброшены на околоземную орбиту. Такова теория возникновения Луны, принятая научным сообществом.

«Все прекрасно понимают, что без доставки лунного грунта из различных районов Луны ни ту, ни другую гипотезу подтвердить нельзя», - подчеркнул Евгений Слюта, глава лаборатории геохимии Луны и планет РАН.

Ученый считает необходимым более пристальное изучение лунного грунта из самых древних районов Луны для детального анализа минерального и химического состава спутника. Одну из проб грунта планируется доставить на Землю с помощью станции «Луна-28», поскольку тщательное изучение состава на Луне не представляется возможным из-за претензии на скрупулезную точность исследования.

У Луны и Земли, как отметил Слюта, различный состав веществ, что ставит под сомнение американское предположение о столкновении планеты с огромным небесным телом как отправной точки для рождения естественного спутника. Согласно более ранним исследованиям, возраст Земли и Луны примерно одинаковый и составляет около 4,5 миллиардов лет.

В 2007-м году физик Николай Горькавый заявил о потере массы Землей из-за бомбардировки огромными светилами, после чего, по его мнению, и образовалась Луна.

Виталий Морозов