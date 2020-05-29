Российские биологи раскрыли феномен отчаяния у рыб

От редактора

Российские биологи раскрыли феномен отчаяния у рыб

Научные сотрудники Уральского федерального университета протестировали антидепрессанты на…

Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Мнение

Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет института аналитической химии РАН Евгений Слюта в…

Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

Мнение

Ученые Йельского университета определили область мозга, где зарождается стресс

В ходе эксперимента участникам показывали ряд неприятных изображений.

Сюжеты:

Найденные в Германии 6000-летние каменные топоры говорят о расколе на элиту и простолюдинов Физики спрогнозировали существование суперионного льда на Венере Xiaomi подключит человеческий мозг к компьютеру для борьбы с эпилепсией и депрессией Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе
Главная страница | Наука | Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении Луны

Сегодня, 14:05

Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет института аналитической химии РАН Евгений Слюта в свою очередь рассказал о способах, позволяющих более точно установить причину рождения спутника.

Российские ученые предполагают, что Луна появилась вовсе не по причине столкновения планеты с небесным телом. Роскосмос выдвинул новую гипотезу о происхождении спутника. Исполнительный директор корпорации по науке Александр Блошенко озвучил свежую версию, согласно которой Луна возникла одновременно с Землей в качестве двойной системы после фрагментации облака пылевых частиц.

Блошенко напомнил, что последняя гипотеза выдвигала идею о появлении естественного спутника в ходе столкновения с загадочным небесным объектом, размеры которого, по некоторым оценкам, достигали площади Марса. После столь масштабной космической встряски фрагменты небесной тела были выброшены на околоземную орбиту. Такова теория возникновения Луны, принятая научным сообществом.

«Все прекрасно понимают, что без доставки лунного грунта из различных районов Луны ни ту, ни другую гипотезу подтвердить нельзя», - подчеркнул Евгений Слюта, глава лаборатории геохимии Луны и планет РАН.

Ученый считает необходимым более пристальное изучение лунного грунта из самых древних районов Луны для детального анализа минерального и химического состава спутника. Одну из проб грунта планируется доставить на Землю с помощью станции «Луна-28», поскольку тщательное изучение состава на Луне не представляется возможным из-за претензии на скрупулезную точность исследования.

У Луны и Земли, как отметил Слюта, различный состав веществ, что ставит под сомнение американское предположение о столкновении планеты с огромным небесным телом как отправной точки для рождения естественного спутника. Согласно более ранним исследованиям, возраст Земли и Луны примерно одинаковый и составляет около 4,5 миллиардов лет.

В 2007-м году физик Николай Горькавый заявил о потере массы Землей из-за бомбардировки огромными светилами, после чего, по его мнению, и образовалась Луна.


Виталий Морозов

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Россия планирует отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч км
Россия планирует отправить 20 мышей на высоту до 200 тысяч км

Для этой цели разрабатывается спутник «Возврат-МКА».

Голодные шмели вызывают стресс у растений, что приводит к всплеску цветения
Голодные шмели вызывают стресс у растений, что приводит к всплеску цветения

Ученые из французского Национального института сельскохозяйственных исследований провели соответствующие опыты.

На iPhone и iPad перестали запускаться приложения
На iPhone и iPad перестали запускаться приложения

Приложения быстро закрываются или не открываются вовсе.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости