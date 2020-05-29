Ученые РАН не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах

Они являлись оберегами, в которые помещались мощи святых, но находки исследователей оказались более загадочными.

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Ученые Российской академии наук не нашли костные останки в древних крестах-энколпионах, вопреки сведениям о хранении мощей святых внутри данных реликвий. Кресты-энколпионы являются оберегами, в которых по традиции хранились останки святых. Однако археологи пришли в замешательство, ведь содержимое ряда находок оказалось пустым. Глава Института археологии РАН Николай Макаров заявил, что исследователи тщательно проанализировали кресты-энколпионы и имели достаточно объемное представление об этом древнем феномене. Тем не менее, пока им не удалось установить, какие конкретно реликвии находились в крестах.

«Считалось, что в энколпионах хранились частицы мощей христианских мучеников, либо фрагменты предметов, связанных с ними.», - рассказывает Макаров.

Ученый добавил, что, несмотря на отсутствие костных останков в реликвиях, они вполне могут храниться в других крестах-энколпионах. Исследователи подробно рассмотрели полтора десятка энколпионов в Суздале, Юрьевом-Польском и часть в Великом Новгороде. Артефакты анализировались в Курчатовском институте, где подверглись подробной профессиональной оценке. В крестах удалось найти частицы дерева и смолу, человеческий волос, смесь воска и ладана, фрагменты льняной, шелкой и конопляной ткани, а также фрагменты неизвестного растения. Один из энколпионов был закрыт, но благодаря нейтронной томографии ученые убедились, что он пуст. В лабораторию Курчатовского института поступило еще 5 закрытых образцов.

Особое распространение кресты-энколпионы получили еще в домонгольский период. Они считались признаком личного благочестия и символизировали непоколебимую веру, выполняя защитную функцию оберега.

Виталий Морозов