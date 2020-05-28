Глицерин из электронных сигарет наносит вред микрофлоре полости рта

Ученые из Университета Огайо в США заявили, что опасность этого вида курения не меньше, чем от обычных сигарет.

Пародонтологи из Университета штата Огайо в США объявили, что глицерин из электронных сигарет уже через три месяца наносит серьезный вред микрофлоре полости рта и способствует развитию заболеваний. Несмотря на то, что некоторые вейперы считают электронные сигареты безвредной альтернативой курения, наблюдения исследователей подтверждают обратное.

Ученые взяли образцы зубного налета у более чем 120 добровольцев. В эксперименте участвовали люди, использовавшие вейп, а также курильщики обычных сигарет. Кроме того, имелась и группа из 25 человек, состоящая из некурящих граждан. Опыт показал, что микрофлора любителей «электронок» даже хуже, чем у остальных вредящих здоровью участников. Последствия курения могут проявляться самым негативным образом – вплоть до потери зубов.

Эти изменения во рту вызывает глицерол или глицерин, который входит в состав жидкостей для электронных сигарет. ВОЗ подчеркивает, что в последние годы наблюдается рост числа альтернативных курильщиков. Влияние «электронок» на организм человека уже описывалось в нескольких исследованиях, но информация относительно воздействия на ротовую полость до этого момента была представлена в недостаточно полном объеме.

Ранее исследователи уже установили вред курения электронных сигарет и пагубное влияние на здоровье человека. Например, у астматиков после использования данных устройств наблюдалось воспаление в дыхательных путях. Напоминаем, что курение вредит вашему здоровью.

Виталий Морозов