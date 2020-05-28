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Немецкие ученые представили «живые» батарейки в виде бактерий

Сегодня, 13:14

Группа исследователей из Технологического университета в Карлсруэ назвала микроорганизмы «микробными киборгами».

Немецкие ученые представили «живые» батарейки в виде бактерий. Исследователи из Технологического университета в Карлсруэ сделали открытие, которое показало, что новые бактерии вскоре смогут использоваться для обслуживания электричества. Для этого им понадобится лишь вода и питательная среда. Микробиологи разработали нанокомпозитный материал, который будет поддерживать рост экзоэлектрогенных бактерий. Это позволит исследователям управлять микроорганизмами.

Куратор этих удивительных разработок Кристоф М. Нимейер рассказал о создании породистого гидрогеля, в состав которого входят углеродные нанотрубки и наночастицы кремнезема, переплетенные нитями ДНК. Ученые выявили, что количество электронов увеличивалось по мере роста бактерий. Для остановки работы батарейки исследователи попробовали задействовать фермент, который уничтожает их молекулы ДНК.

Напомним, что в 2012-м году команда специалистов из университета Кларксон презентовала полученные наблюдения по итогам эксперимента вживления в тело омаров элементов питания, способных поддерживать работу часов.


Виталий Морозов

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