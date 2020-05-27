Финские учёные открыли новую способность змеиного окраса.

Зигзагообразный рисунок на спине обыкновенной гадюки нужен не только для маскировки. С его помощью рептилия создаёт оптическую иллюзию при побеге от хищников. Такой вывод опубликовали финские биологи в издании Animal Behaviour.

Учёные объяснили, что уползающая гадюка создаёт рябь в глазах хищных птиц. Орлы и совы охотятся на змей. Однако оптический обман помогает гадюкам сбегать от хищников. Когда рептилия стремительно уползает, зигзаги на её теле быстро двигаются. Из-за этого камуфляж сливается, что мешает «охотникам» с высоты полёта распознать цель. Создаётся впечатление, что змея не движется.

Окрас гадюки многофункциональный. Если встречи с хищником избежать не удалось, он станет предупреждением, что рептилия опасна. Это может спасти змею от сухопутных хищников, таких как лисы.

По словам биолога Янне Валконена, в ходе эксперимента удалось определить и маскирующие способности камуфляжа гадюки. Для этого были созданы муляжи различных змей. Их разбросали возле тропинок парка, а потом попросили добровольцев сосчитать количество. Гадюк с зигзагообразным узором замечали реже остальных.

Антон Жилин