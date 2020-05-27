В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

От редактора

В ЮАР нашли предполагаемый прообраз Эдемского Сада

Затопленная равнина у побережья могла отличаться идеальными климатическими условиями.

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

Мнение

Антитела помогут в диагностике болезни Альцгеймера

 Быстрое и качественное распознание заболевания – большой шаг ученых к открытию способа его лечения.

Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

Мнение

Мутация половых гормонов может быть причиной бесплодия

 Ученые обнаружили, что самцы рыб с модифицированным секретогранином-2 лишь в одном случае из…

Сюжеты:

Магазины одежды после пандемии откроются, но без примерочных «Реальные пацаны» позади: Как изменилась жизнь Леры с «Проектом Анна Николаевна» Сябитова VS Степаненко: С кем проводит карантин Николай Басков? Образцовая мама... Нюша «забросила» себя ради счастья Симбы? Первым делом самолёты... Дава и Бузова прекращают сотрудничество? Общительность принесёт Тельцам успех в эти выходные «Должок» перед Пельшем или почему Эрнст поставил его вести «Модный приговор»? Хозяюшкам на заметку: 5 примет для сохранения энергии дома на убывающую Луну Дело Стрельца боится — Зодиаку не страшны перемены на работе «Блокадницу» еще не забыли? Ольга Бузова спасает репутацию с помощью ветеранов «Ловушка» сработала или почему Борисова может стать соведущей «Прямого эфира» Мальчишник в Вегасе: Стрельца ждут «отрывные» выходные
Главная страница | Наука | Оптический обман помогает гадюкам сбегать от хищников

Оптический обман помогает гадюкам сбегать от хищников

Сегодня, 09:06

Финские учёные открыли новую способность змеиного окраса.

Зигзагообразный рисунок на спине обыкновенной гадюки нужен не только для маскировки. С его помощью рептилия создаёт оптическую иллюзию при побеге от хищников. Такой вывод опубликовали финские биологи в издании Animal Behaviour.

Учёные объяснили, что уползающая гадюка создаёт рябь в глазах хищных птиц. Орлы и совы охотятся на змей. Однако оптический обман помогает гадюкам сбегать от хищников. Когда рептилия стремительно уползает, зигзаги на её теле быстро двигаются. Из-за этого камуфляж сливается, что мешает «охотникам» с высоты полёта распознать цель. Создаётся впечатление, что змея не движется.

Окрас гадюки многофункциональный. Если встречи с хищником избежать не удалось, он станет предупреждением, что рептилия опасна. Это может спасти змею от сухопутных хищников, таких как лисы.

По словам биолога Янне Валконена, в ходе эксперимента удалось определить и маскирующие способности камуфляжа гадюки. Для этого были созданы муляжи различных змей. Их разбросали возле тропинок парка, а потом попросили добровольцев сосчитать количество. Гадюк с зигзагообразным узором замечали реже остальных.


Антон Жилин

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Жирная еда тормозит мыслительные процессы
Жирная еда тормозит мыслительные процессы

Всего один бутерброд или маленькая порция чипсов резко снижают способность к концентрации.

Популяция белых акул может вырасти из-за глобального потепления
Популяция белых акул может вырасти из-за глобального потепления

Сегодня эта рыба встречается уже во всех океанах планеты.

Змеи могут «дружить» и создавать стабильные социальные связи
Змеи могут «дружить» и создавать стабильные социальные связи

 Собираясь вместе несколько особей пресмыкающихся могут формировать постоянные и целостные группы.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости