Как холестерин может быть полезен для сердца и защитит от ишемии

Ходит стереотип о том, что любого холестерола нужно избегать, что он вредный и опасный, но факты свидетельствуют об обратном.

Некоторые медицинские стереотипы и догмы только вредят здоровью. Чего стоит один миф о том, что любой холестерин вредный, а людям с больным сердцем нужно бояться его как огня. Это не правда, и диетологи по всему миру давно знают как холестерол (второе название холестерина) может быть полезен для сердца и защитит его от ишемии.

Дело в том, что это жироподобное вещество обеспечивает хороший иммунитет, без него ни нервная, ни мышечная система не будут хорошо работать. Особенно важно восполнение уровня холестерина для женщин, так как в их организме он постоянно обновляется – часть его отторгается во время менструации. Для сердца же холестерол играет особую профилактическую роль, если человек придерживается особой диеты, где есть достаточное количество:

+ рыбы;

+ орехов;

+ оливкового масла;

+ авокадо.

Эти продукты содержат тот самый полезный холестерин, который не вредит, а защищает человеческое сердце. Однако есть и вредный холестерин, который действительно способен оказать негативное влияние на весь организм. Богаты вредным холестеролом:

- любая жаренная на масле еда;

- фастфуд;

- полуфабрикаты;

- субпродукты (во внутренних органах животных зафиксировали большое количество этого вещетва).

Избегая вредного холестерола, но не забывая про регулярное потребление продуктов с содержанием полезного холестерина вполне есть возможность сохранить здоровье сердца и всего организма до глубокой старости.

Карташов Тимур