«Затерянный мир» нашли археологи в Южной Африке

Оазис времен ледникового периода, сейчас почти целиком погрузился под воду.

Непростую задачу поставили для себя археологи, проводящие раскопки в Южной Африке. Специалисты нашли ряд крупных эволюционных находок, целый «затерянный мир», однако подобраться к нему тяжело – вся стоянка древних людей почти погружена под воду, лишь некоторые пещеры с остатками человеческой деятельности выступают над толщей океана. Нередко расстояние от места исследования до берега составляет 90 км, но археологи готовы мириться с такими неудобствами, так как находка действительно потрясающая.

Объектом исследований стало пристанище людей, живших там во время ледникового периода. Пока весь остальной мир страдал из-за ледниковых циклов, счастливчики из Палео-Агульяс смогли выжить благодаря наличию в их оазисе пищи с суши. Чтобы это выяснить учеными производился ряд глубоководных погружений, во время которых брались пробы. Кроме того ,с помощью изотопного метода исследовались найденные на месте сталагмиты, что позволило специалистам сделать наиболее точную климатическую модель исследуемого периода.

Карташов Тимур