Ученые из США допускают, что изменения вызваны разрушительной деятельностью человека.

После изучения материалов снятых спутниками за последние 40 лет, ученые из США выяснили, что усиление ураганов спровоцировал климатический кризис. Согласно одной из версий, природа сильно пострадала из-за разрушительной деятельности человека, и теперь тропические циклоны только продолжат наращивать мощь. Представители Национального управления океанических и атмосферных исследований совместно с Институтом метеорологических исследований Висконсин-Мэдисон связывают усиление ураганов с потеплением.

Как говорит автор исследовательской работы Джеймс П. Коссин, человек может быть ответствен за то, насколько разрушительными становятся циклоны. Известно, что в 2014 году ураганы начали мигрировать с полюса, тем самым подвергнув опасности прибрежное население. Уже 2018 году риск наводнений появился из-за того, что климатические изменения замедлили циклоны. В течение последнего десятка лет на Северную Америку обрушивались ураганы повышенной продолжительности и частоты. Специалисты прогнозируют, что и 2020 год не станет исключением из правил.

Коссин также допускает, что потепление и сопутствующая реакция на него ураганов может быть вызвана естественными изменениями природы, к которым человек не имеет никакого отношения. Научное сообщество не первый год спорит о том, имеет ли смысл сокращение выбросов от заводов и из-за сжигания ископаемого топлива, однако многие соглашаются в том, что дальнейшие изменения в климате неизбежны.

Карташов Тимур