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Астрофизик рассчитал шансы появления инопланетной разумной жизни

Сегодня, 17:17

Возникновение жизни на других планетах вполне реально, но не каждая из них эволюционирует до уровня «разумного наблюдателя».

 Ученый из США Дэвид Киппинг опубликовал в издании PNAS результат свои расчетов, благодаря которым определил шансы появления инопланетной разумной жизни. Вычисления астрофизик производил отталкиваясь от теории Байеса, которая как раз и позволяет на основе исследований сделать выводы относительно какого-либо явления. Заручившись байесовским методом, Киппинг использовал данные о происхождении жизни на Земле. Тут она появилась почти 3,5 млрд лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки микрофоссий (окаменелых микроорганизмов). Интересно, что жизнь на Земле зародилась весьма быстро (в сравнении с другими планетами), то есть всего спустя 300 млн лет после появления океанов.

Впрочем, эволюция примитивных микроорганизмов в существа разумные заняла значительно больше времени – человек разумный, тот самый Homo sapiens, появился на Земле только 6-7 млн лет тому назад в неоценовом периоде. Киппинг путем расчетов выяснил, что развитие интеллекта у земных живых организмов происходило в 2,8 раза медленнее, чем абиогенез (превращение неживой природы в живую) и появление жизни. Следовательно, астрофизик делает логический вывод, что жизнь на других планетах есть, но с 75% вероятностью можно утверждать, что имеющиеся там живые организмы не могут быть «разумным наблюдателем» и сравниться с человеком разумным пока не могут. Впрочем, эксперт не исключает, что при определенных условиях появление разумных существ может ускориться, но шанс на это слишком мал и напоминает погрешность.


Карташов Тимур

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