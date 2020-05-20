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Артефакт возрастом в 60 тысяч лет показал, что древние люди смазывали наконечники стрел ядом

Сегодня, 15:28

Наконечники стрел уже в то время окунали в яд.

В середине 1960-х группа археологов обнаружила наконечник стрелы на территории современной ЮАР. Но лишь современные технологии позволили его изучить. Артефакт возрастом в 60 тысяч лет показал умения древних людей, что может изменить научные представления об эволюции. Соответствующее исследование было описано на портале Phys.org.

Исследователи подробно изучили артефакт, найденный на реке Класис, протекающей на восточной части Южной Африки. Изделие было извлечено из слоя, сформированного около 60 тысяч лет назад. Археологов удивило, что настолько древняя находка похожа на изделия охотников-собирателей, использовавшиеся до начала 20 века.

Компьютерная томография высокого разрешения и микроскопический анализ позволили рассмотреть необычный слой на артефакте. Химические тесты показали наличие множества органических соединений на фрагменте стрелы, что навело учёных на мысль об использовании яда. Иначе говоря, уже 60 тысяч лет назад люди умели комбинировать различные материалы, и создавать ядовитые смеси.

Учитывая, что возраст находок на территории Европы составляет не более 45 тысяч лет, наконечник стрелы из ЮАР может говорить о зарождении сложного общества в Африке.


Дмитрий Кошевой

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