Погребальный корабль викингов раскопают археологи в Норвегии

20-метровое судно с 1000-летней историей специалисты спешат извлечь из кургана в окрестностях Йелльстада.

Уже в следующем месяце впервые за последнюю сотню лет археологи раскопают погребальный корабль викингов. Судно длиной около 20 метров нашли еще в 2018 году в окрестностях Йелльстада графства Эстфолл в Норвегии, причем находилось оно всего примерно под 50 сантиметрами земли на территории одной из местных ферм. Именно там порядка 1200 лет тому назад находилось кладбище викингов, где ими и был сооружен курган с кораблем.

Археологи объясняют, что во времена викингов захоронение знатных и влиятельных людей на корабле было традицией. Сейчас ученые спешат начать раскопки, ведь как показали исследования проб древесины, судно подвержено разрушающему действию грибка. Дни монументального корабля-могильника уже сочтены, уверены специалисты, но из-за пандемии археологи испытывают трудности относительно раскопок.

Впрочем, меры предосторожности, которые придется соблюсти исследователям, мелочь по сравнению с тем, какие тайны древней цивилизации викингов могут открыться миру благодаря раскопкам. Последний раз аналогичный корабль поднимали из земли еще в 1904 году, а потому находка в окрестностях Йелльстада особенно важна и ценна.

Карташов Тимур