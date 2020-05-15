Глава «Россети» Павел Ливинский отметил, что ремонтно-профилактические работы по подготовке к осенне-зимнему сезону уже начались и будут выполняться в соответствии с установленными темпами строго по графику, независимо от внешних факторов.

По словам руководителя ГК «Россети» Ливинского Павла Анатольевича, в ближайшие месяцы запланировано выполнить следующие работы:

ремонт линий электропередач общей протяженностью 168 000 километров (в прошлому году было отремонтировано 163 000 километров);

подготовка 38 900 распределительных пунктов (На 100 больше, чем в прошлом году);

работа по очистке трасс линий электропередач площадью более 150 000 гектаров (показатель прошлого года — 148 000 гектаров);

техобслуживание и дополнительное оснащение 6 000 резервных источников энергоснабжения (в 2019 году — 5 900 шт.).

Подготовку к зимнему сезону 2020-2021 будут осуществлять порядка 10 000 ремонтных бригад, задействовано будет более 49 000 человек. В работах будут участвовать более 24 000 единиц техники.

Отремонтировать и сэкономить ресурсы

Ливинский Павел отметил, что благодаря риск-ориентированной технологии управления, запущенной еще два года назад, холдингу «Россети» удалось добиться эффективных результатов в реализации ремонтных программ.

«Риск-ориентированная модель управления заключается в том, что мы заблаговременно выявляем проблемные места и приводим ремонтные работы только на тех участках, где это необходимо. Это позволяет нам значительно экономить ресурсы», — пояснил Павел Анатольевич.

Во время подготовки к ОЗП отдельное внимание специалисты «Россети» уделят отработке практических техник по ликвидации аварий. Учения планируется проводить совместно с представителями МЧС России и жилищно-коммунальных служб.

Подготовительные работы идут строго по графику. Сейчас «Россети» завершают ремонт на отдельных участках и закрывают инвестиционные программы.

Павел Ливинский: «Будем готовы, несмотря на внешние обстоятельства»

По словам Павла Анатольевича, качественному электроснабжению населения не должны помешать никакие процессы, происходящие сегодня в мире и стране.

«Мы обязаны быть в списке лучших мировых корпораций не только по качеству и надежности энергоресурсов, которые поставляем, но и в вопросах связи с потребителями и собственными сотрудниками», — уверен Ливинский.

Павел Анатольевич добавил, что специалисты, работающие на предприятии и не переведенные на удаленный режим работы, получат прибавку к окладу в размере 30%. Руководство «Россетей» также окажет материальную помощь семьям сотрудников, которые попали в сложное финансовое положение из-за пандемии.

Не будут проигнорированы ветераны труда, пенсионеры и заслуженные работники электросетевого комплекса. После окончания пандемии руководство ПАО «Россети» проведет ряд мероприятий, направленных на реабилитацию специалистов.

Стоит отметить, что сложная текущая обстановка в мире и подготовка к зимнему периоду не мешают группе компаний «Россети» развивать онлайн-сервисы для обслуживания потребителей.

Павел Анатольевич Ливинский уверен, что сегодня недостаточно просто принимать запросы от клиентов.

«Необходимо разработать сервис, чтобы граждане могли получить максимальную пользу от обращения в нашу компанию», — заключил глава ГК «Россети».