Россия вошла в десятку привлекательных европейских стран для инвесторов

Агропродовольственный сектор стал лидером по количеству иностранных инвестиций в РФ.

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По результатам исследования консалтинговой компании EY иностранные инвесторы вложили средства в 191 проект на территории РФ. По этим данным Россия вошла в десятку наиболее привлекательных стран для зарубежных компаний в 2019 году и заняла там 9 строчку.

Эти показатели смогут улучшиться в 2020, так как инвесторы понимают, что экономика России успешно развивается, несмотря на санкции и эпидемию коронавирусной инфекции.

В прошлом году в 4,6 раз возросли вложения иностранного капитала в нефинансовые отрасли экономики, что составило примерно 30 миллиардов долларов. Лидером стал агропродовольственный сектор, где проинвестирован 41 проект. Следом идет отрасль производства машин и оборудования, далее сегмент жилой и коммерческой недвижимости. Отмечен также интерес к сектору торговой недвижимости. Цифровые технологии по сравнению с прошлым годом опустились с третьего на седьмое место. В основную часть проектов этой отрасли вкладывается Китай.

Больше всего средств в страну инвестирует Германия, далее Китай и Франция. А вот США снизил количество проектов в РФ сразу на 60%.

Среди городов России по вложению иностранного капитала лидирует Москва, на долю рынка пришлось 67% инвестиций, что на 1% больше, чем в 2018 году. Доля Санкт-Петербурга выросла чуть больше — с 22% до 27%.

Напомним, что создание совместных предприятий с участием иностранного капитала в России началось с 1987 года. Наиболее интересными отраслями для зарубежных компаний являются обрабатывающее и добывающее производства, транспорт, связь и торговля.

Кира Соколова