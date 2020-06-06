Опыт перевода сотрудников на удалённую работу поможет сэкономить в период восстановления экономики после ограничений.

Темпы распространения коронавирусной инфекции постепенно снижаются, что приводит к послаблению ограничений, принятых странами. Тем не менее, некоторые временные изменения могут остаться. В частности, пандемия заставит Россию бороться с безработицей по примеру США, оставляя сотрудников на удалённой работе.

В первую очередь введение ограничений коснулось предприятий, которые были вынуждены продолжать работу в условиях самоизоляции. В спешном порядке компании внедрили сервисы, которые облегчали удалённую работу.

Меньше повезло людям, чья работа зависела от прямого контакта. На время пандемии им пришлось остаться без заработка. Поэтому многие представители таких областей обратили внимание на «классический» фриланс — рерайтинг и копирайтинг. Таким образом, период коронавируса невольно столкнул многих людей с преимуществами и недостатками удалённой работы.

«Удалёнка» — это здорово

Согласно опросу, проведённому компанией «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций», лишь 24% опрошенных россиян хотят вернуться в офис, а 57% «белых воротничков» хотели бы продолжить работать удалённо. Треть из них уже обговорили подобные варианты с начальством.

Также выявились преимущества удалённого штата и для работодателей, которые вынуждены снижать расходы для восстановления темпов после пандемии. В нынешних реалиях отсутствие трат на обеспечение рабочих мест и содержание больших офисов позволяет работодателю сохранить ресурсы для сохранения штата.

Всё это создаёт условия, в которых удалённая работа может положительно сказаться на рынке труда и после пандемии.

К примеру, в США за последний месяц удалось сократить безработицу до 13,3%. Отчасти, в этом заслуга высокой цифровизации. Переход в онлайн позволил сохранить рабочие места. Подобный подход может положительно сказаться и на российском рынке труда, который пока демонстрирует рост безработицы (до 23,4% в апреле). Удалённые рабочие места позволят сократить расходы компаний и сохранить штат.

Все социальные предпосылки для массового перехода на «удалёнку» в России уже имеются. А это указывает, что Россия повторит путь США, которая поборола безработицу таким же путём за несколько месяцев пандемии.

Дмитрий Кошевой