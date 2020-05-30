ЦБ России снизил курс доллара, но повысил стоимость евро

Курс рубля регулируется следом за снижением цены на нефть.

С 30 мая по 1 июля доллар США упал в цене на 79 копеек, тогда как евровалюта стала дороже на 35 копеек. В среднем цена за американскую валюту в июне будет варьироваться в пределах 68-70 рублей, за евро — 78-80 рублей.

Глава подразделения анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко поясняет, что нынешняя ситуация с курсом валют в стране связана с разногласиями между США и Китаем, что и влияет на стоимость нефти на мировом рынке.

«На Московской бирже рубль корректируется вслед за падением цены на нефть», — говорит эксперт, объясняя, что 29 мая уже к середине дня котировки нефти марки Brent утратили до 2,5%, однако это не помешало производителю продолжать настаивать на отметке в 35 долларов США за баррель нефти.

На 30 мая до 1 июня включительно ЦБ России снизил курс доллара до отметки 70,752 рубля, но повысил курс евро. Стоимость европейской валюты составит 78,5489 рубля. Однако, со слов аналитика по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаила Зельцера, национальная валюта в ближайшее время «выровняется», и это связанно с выходом страны из карантинных условий:

«Ожидания скорейшего купирования пандемии и возобновления деловой и потребительской активности поспособствует росту аппетита к рисковым активам».

Ирен Громова