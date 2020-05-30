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Германия заменит «Северный поток-2» на плавучую СПГ-установку

Сегодня, 10:14

Альтернатива газопроводу позволит ФРГ быть менее зависимым от российского газа.

Немецкая компания Uniper подписала контракт с японской организацией Mitsui O.S.K. Lines (MOL) на реализацию проекта по созданию и газификационной станции, которая будет размещена в Северном море. СПГ-установка будет для Германии более дешевым вариантом, в отличие от российского газопровода.

Выполнить условия контракта по создания плавучей СПГ-установки берёт на себя южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME). После конструирования станции её пришвартуют в Северном море. Затем установку подключат к материковой системе через подводный газопровод. Таким образом в Германии будут принимать и регазифицировать сжиженный природный газ из водных танкеров и соединять с немецкой газотранспортной линией.

После выполнения условий контакта Германия заменит «Северный поток-2» на плавучую СПГ-установку, которую также можно будет использоваться, в случае необходимости, как оперативный танкер по доставке газа. Предполагается, что мощность установки будет минимум 10 млрд куб. м. газа в год.


Ирен Громова

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