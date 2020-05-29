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Главная страница | Экономика | 40% россиян перестали возвращать микрозаймы

40% россиян перестали возвращать микрозаймы

Сегодня, 11:12

Долг за апрель по просроченным кредитам составил 4,52 млн рублей.

Согласно оценке Бюро кредитных историй «Эквифакс» (БКИ) за последние 2 месяца наблюдается тенденция роста задолженности по кредитам. По состоянию на 1 мая уже более 40% россиян перестали возвращать микрозаймы.

Речь идёт о долге, выплата которого просрочена больше, чем на 90 дней. Тенденция роста наблюдается в условиях карантина, если ещё и учесть что в апреле и мае сократилось число выдаваемых денежных ссуд.

Глава БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин заявил, что объем невыплат россиянами микрозаймов за последние 2 месяца — это антирекорд с декабря 2016 года. В условиях карантина жители России перестали вкладываться в установленные сроки по выплате долга перед финансовыми учреждениями. Согласно оценке БКИ, долг граждан в марте вырос до 35,9%, в апреле — до 38%. Показатели мая составили уже 40,7%.

В БКИ также отметили, что в статистику не вошла ситуация с показателями о ссудах, которые обязаны по условиям договора выплачивать в течение 30 дней. Однако и здесь прослеживается стабильная тенденция роста задолженности. По состоянию на 1 мая за последние 3 месяца 32,5% россиян не смогли погасить долг по условиям ранней выплаты. В денежном эквиваленте задолженность выросла до 4 млрд рублей.


Ирен Громова

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