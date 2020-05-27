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Сбербанк поддержит «Аэрофлот» льготным кредитом в 3 млрд рублей

Сегодня, 14:26

Авиакомпания расходует деньги на погашение зарплаты и технические нужды.

Компания «Аэрофлот» попала под правительственную программу поддержки системообразующих предприятий. Сбербанк РФ поддержит авиаперевозчика льготным кредитом в размере 3 млрд рублей. Об этом рассказал зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Это первый кредит, выданный клиенту сегмента крупнейших в рамках правительственной программы поддержки системообразующих предприятий», - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка.

По данным банка, «Аэрофлоту» будет предоставлено 3 млрд рублей. Кредит рассчитан на год. Годовая ставка будет ниже 5,5%. В авиакомпании планируют потратить кредитные деньги на выплату заработной платы сотрудникам и технические нужды.

Сейчас авиаперевозчики находятся в затруднительном положении. 13 мая генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев обращался к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть ограничительные меры по борьбе с распространением пандемии. По его словам, люди стали бояться летать из-за обязательного двухнедельного карантина. В чужом городе приходится провести 14 дней в санатории или гостинице, оплачивая проживание со своего кармана. Возращение внутренних рейсов «Аэрофлота» запланировано на 1 июня.

Аналитики Международной организации гражданской авиации (ICAO) подсчитали, что крупные авиакомпании мира до сентября 2020 года потеряют в среднем $200 млрд. Больше всего пострадают европейские авиаперевозчики. Поэтому льготные кредиты и государственная программа поддержки необходимы гражданской авиации.


Антон Жилин

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