Остросюжетный сериал о банде «Чёрная кошка» снова показывают на «России 1»

Актёр на главную роль повредил себе руку, чтобы впечатлить режиссёра.

Сериал вышел в 2016 году, и сейчас на «России 1» снова показывают трансляцию первого сезона.

Сериал рассказывает о преступной банде «Чёрная кошка», которая орудовала в СССР в середине прошлого века. Это остросюжетный детектив, который показывает, что даже самые интеллигентные люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают. Первый сезон насчитывает всего 16 серий и захватывает внимание телезрителя уже с первых минут.

В сериале снялись такие известные актёры как Михаил Боярский, Екатерина Гусева, Мария Андреева. Интересно, что Гела Месхи и Игорь Петренко, бывшие мужья Екатерины Климовой, также сошлись на одной сцене. Впрочем, режиссёр Антон Сиверс уверяет, что никакого умысла в этом не было, да и стычек между актёрами тоже. Все разошлись мирно.

Петренко утвердили сразу, а опоздавший на кастинг Месхи был вынужден уложиться в семь минут.

«С первого дубля ударил кулаком в стену, у него пошла кровь, появились слёзы на глазах... Потом пожал ему руку и убежал в театр с мыслью: «Наконец-то у меня появился главный герой!»» — Сиверс о Месхи.

Игорь Петренко, сыгравший также одну из главных ролей, отметил, что в его представлении этот сериал не про преступную банду, а про людей, которые вернулись с войны в руины своих домов.

«После войны было очень много поломанных судеб, здания разрушены, нужно было начинать строить. Мне кажется, что люди, вернувшиеся в этой эйфории, не понимали, что жизнь теперь будет складываться совсем по-другому», — говорит Петренко.





Ангелина Соколовская