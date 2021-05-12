Российские программисты запустили ИИ, предсказывающий успешность заголовков медиа

Разработчики из России придумали программу, которая умеет оценивать успешность заголовка текста за несколько секунд. По мнению авторов, она справляется с этой работой лучше опытных копирайтеров и редакторов. Сервис оценивает привлекательность заголовка статьи и прогнозирует количество читателей, которые захотят на него кликнуть.

Источник: legalacademy.ru

Сейчас функционал программы под названием «Турбочек» находится в свободном доступе для пользователей из любой точки планеты. ИИ предугадывает эмоциональную реакцию людей на те или иные заголовки, ключевые фразы, речевые обороты. Благодаря уникальной проверке сервиса Turbocheck, автор текста определит стилистические недостатки заголовка и сможет оперативно их исправить.

Как рассказали разработчики, Turbocheck использует сложную технологию, которая учитывает множество критериев оценки. При проверке заголовка его длина не учитывается. Новый сервис должен повысить эффективность работы журналистов, копирайтеров, маркетологов, блогеров, специалистов из сферы рекламы и пиара.

Татьяна Дорохова