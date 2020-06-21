Windows 7 внепланово получила обновление и браузер Edge

В январе 2020 официальная поддержка ОС была прекращена.

Вопреки официальной позиции, Windows 7 внепланово получила обновление КВ4567409. Основная его «плюшка» – новая версия браузера Edge на движке Chromium. В 2015 году компания сделала заменой своего Internet Explorer. При обновлении Edge не изменит браузера по умолчанию и скромно закрепится на панели задач и оставит ярлык на рабочем столе.

Впрочем, от обновления можно и отказаться – оно не включает в себя никаких правок безопасности. И в завершении Microsoft посоветовали скорее обновляться до Windows 10, ведь пользоваться устаревшей ОС весьма небезопасно – все её «дыры» и уязвимости известны.

Кстати, это же обновление с браузером доступно и для Windows 8.1 и более поздних версий.

Святослав Суздальский