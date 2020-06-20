Использования официальных приложений и проверенных сайтов может быть достаточно.

Одним из способов защитить личные данные считается антивирусное ПО. Тем не менее, в некоторых случаях такие программы могут быть лишними. Эксперт объяснил бесполезность антивируса в современных смартфонах.

Представитель компании «Кселл» Пётр Дзюба отметил, что необходимость в антивирусе зависит от платформы смартфона. К примеру, на смартфонах Apple с закрытой файловой системой, и возможностью загрузки приложений только с официального ресурса, в этом нет нужды.

В тоже время, о безопасности следует задуматься людям, взламывающим операционную систему устройства. В таком случае не только теряется заводская прошивка — устройство лишается важных обновлений безопасности, а отключение системных фильтров облегчает путь вредоносного ПО.

По мнению эксперта, лишь в этом случае установка антивируса оправдана. При этом, важно учитывать, что большинство подобных программ требуют немалых ресурсов, что может снизить быстродействие смартфона.

Остальным пользователям, которые предпочитают не вмешиваться в глубокие настройки, не стоит беспокоиться о выборе подходящего антивируса, уверен Пётр Дзюба. Дополнительной защитой от вирусов может стать следование простым правилам безопасности. В частности, не следует переходить на незнакомые сайты, или по сокращённым ссылкам от неизвестных лиц.

Дмитрий Кошевой