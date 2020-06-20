В Honor намекнули на выход смартфона X10 Max в июле

Смартфон получит поддержку 5G и 7-дюймовый экран.

В компании Honor решили напомнить о данных обещаниях — представители IT-гиганта намекнули на выход смартфона X10 Max уже в июле. Об этом говорит сообщение президента компании в социальной сети.

Чжао Мин сообщил, что в 2018 году он писал о разработке нового устройства с большим экраном, которая завершится через два года. Сегодня он подтвердил готовящуюся премьеру — новинка выйдет в срок.

Речь идёт о модели Honor 10X Max, предположили эксперты — на прошлой неделе инсайдерам удалось получить первые данные о смартфоне. Не исключено, то утечку обеспечили для создания ажиотажа перед премьерой. Новинка призвана заменить Honor 8X Max с 7-дюймовым IPS-экраном.

10X Max получил недвусмысленное рабочее название King Kong, указывающее на незаурядные характеристики. Дисплей устройства с диагональю в 7,09 дюйма, вероятно, будет выполнен по технологии OLED — как и у младшей модели, у него не будет чёлки, что говорит о наличии выдвижной камеры.

Чипсет новый фаблет тоже будет делить с «обычным» X10 — смартфон могут оснастить чипом Kirin 820 5G с 8-ядерным процессором, и укорителем Mali-G57 MP6. Также этот чип обусловит поддержку 5G.

Судя по прошлым инсайдам, Honor X10 Max официально представят в день презентации Honor 30 Lite 5G, которую могут провести 4 или 5 июля.

Дмитрий Кошевой