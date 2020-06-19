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Главная страница | Hi-Tech | Microsoft обратила внимание на монополию App Store и Google Play

Microsoft обратила внимание на монополию App Store и Google Play

Вчера, 15:37

Магазины мобильных приложений уличили в завышенных требованиях к разработчикам.

По мнению президента IT-гиганта Брэда Смита, мировым властям следует внимательнее отнестись к политике владельцев площадок с приложениями. Microsoft обратила внимание на монополию площадок вроде App Store и Google Play.

Сегодня для размещения на платформе распространения приложений разработчику необходимо пройти барьеры, которые создают владельцы площадок. «В некоторых случаях до 30% вашего дохода приходится тратить на оплату услуг», — отметил Брэд Смит.

Смит заявил, что «некоторые магазины» завышают барьеры для честной конкуренции — по сравнению с Microsoft. Несмотря на отсутствие конкретики, эксперты предположили, что речь идёт об App Store и Google Play на долю которых приходится подавляющее большинство рынка.

Стоит отметить, что не только в Microsoft озаботились несправедливой конкуренцией. Так, комиссия ЕС готовится к расследованию касательно компании Apple. По мнению европейских юристов, американская компания в своих сервисах предпочитает рекомендовать собственные продукты, снижая приоритет конкурентов, сообщает Independent.

Напомним, саму компанию Microsoft тоже неоднократно обвиняли в недобросовестной конкуренции. Так, в 2004 году компании пришлось заплатить рекордный штраф в казну ЕС — 497 млн евро.


Дмитрий Кошевой

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