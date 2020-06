Стратегия для мобильных платформ получит персонажей и локации из оригинальных книг.

В игровом подразделении киностудии Warner Bros. Games анонсировали мобильную игру по «Властелину колец». Стратегия в реальном времени The Lord of the Rings: Rise to War получит отсылки к трилогии по книгам Дж. Р. Р. Толкина.

Мир игры будет основан на событиях Третьей Эпохи Средиземья. Сюжет будет зарождаться после победы альянса людей и эльфов над Сауроном. Временные рамки игры затронут период до ухода Фродо и Бильбо в Валинор.

Разработчики из Warner Bros. Games отметили, что в игре будут воспроизведены основные персонажи из кинотрилогии, а игровые локации будут следовать канонам, заложенным в оригинальной книге.

Стоит отметить, что по вселенной «Властелина колец» уже существуют успешные стратегии — в 2006 году вышла игра The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth, которую тепло встретили критики и игроки. Что примечательно, её разработали в EA Games — студия, которая считается потенциальным покупателем Warner Bros. Games.

Дмитрий Кошевой