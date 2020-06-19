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Главная страница | Hi-Tech | Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр

Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр

Вчера, 13:29

В ролике представлены Need for Speed, Dragon Age 4 и Battlefield.

Сегодня ночью студия Electronic Arts провела презентацию EA Play, на которой показала игры нового поколения. Также продемонстрировала небольшой тизер.

В свежей подборке представлены первые кадры из новых Need For Speed, Battlefield и Dragon Age 4. Все игры будут работать на базе нового «движка» с максимальной реалистичностью. Уровень детализации тоже продвинулся на ступень вверх.



В конце ролика студия даже решила немного заинтриговать игроков, показав кадры из неизвестной игры. Как заявляют сами разработчики, в 2020-2021 их проекты стали куда амбициознее.

В комментарих под видео больше восторженных отзывов, хотя и не обошлось без недовольных юзеров.


Олег Луганский

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