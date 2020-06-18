Российские смартфоны рискуют уступить место китайским аналогам

Аналитики предупредили о низком спросе на отечественные бренды во время пандемии.

Российские смартфоны, которые производятся в Китае и имеют цену выше 2000 рублей рискуют уступить свое место на отечественном рынке китайским аналогам. Дело в том, что на них резко снизился спрос во время эпидемии COVID-19.

В первом квартале их доля импорта упала с 16% до 4% по сравнению с прошлым годом, предупредили аналитики компании GS Group. В это же время доля импорта китайских брендов увеличилась с 42% до 54%, хотя в 2017 году она, как у российских, так и у китайских брендов была одинаковой — по 18%. С начала года в Россию поставили 300 тысяч отечественных смартфонов в то время, как китайских импортировано более 10 миллионов.

Эльдар Муртазин аналитик Mobile Research Group считает, что российские смартфоны не исчезнут с прилавков магазинов, а падение спроса связано с сезонностью и временным снижением розничных закупок не только отечественных, но и других брендов.